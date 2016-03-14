Пайе: «Штрафной в ворота «МЮ» – один из лучших в моей карьере»

Хавбек «Вест Хэма» Димитри Пайе признался, что штрафной удар, с которого был забит первый гол в четвертьфинальном поединке Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед», получился одним из лучших по исполнению в карьере игрока.

«Я подумал, что даже при точном попадании в угол хорошим ударом, все равно забить Де Хеа будет очень непросто. Но мне повезло, что мяч коснулся штанги перед тем как влететь в ворота.

Это один из лучших штрафных по исполнению в моей карьере. У меня получилось отличиться на одном из красивейших стадионов лиги… День выдался для меня прекрасным», – сказал Пайе.