Хиддинк: «Телевидение диктует свои жесткие требования, и порой они идут во вред здоровью игроков»

Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк после поражения в матче 1/4 финала Кубка Англии с «Эвертоном» (0:2) отметил, что на действиях футболистов его команды сказалась усталость от матча Лиги чемпионов с «ПСЖ».

«Мы не должны недооценивать влияние игры в Лиге чемпионов, всего через два дня после которой нам пришлось провести тяжелый выездной матч Кубка Англии. Мы не жалуемся, однако то, что у нашего соперника была неделя на подготовку, дало им определенное преимущество в последние 15 минут матча. В такой ситуации лишний день отдыха, который могла бы нам дать футбольная ассоциация, стал бы значительным подспорьем для нас.

Телевидение диктует свои жесткие требования, и порой они идут во вред здоровью игроков. Я готов вновь и вновь повторять это, и поверьте, это не связано с нашим поражением.

Мы уверенно контролировали ход матча вплоть до 70-й минуты, и проигрывать его вдвойне обидно. Помимо этого, нам тяжело от того, что мы разочаровываем своих болельщиков. В такие моменты сложно подобрать слова.

Все футболисты хотят побеждать. Для многих победы вошли в привычку. Нам было сложно бороться одновременно за место в зоне еврокубков и победы в Кубке Англии и Лиге Чемпионов. Жаль, что нам приходится расставаться с этими турнирами», - сказал Хиддинк.