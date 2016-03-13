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Ловчев: «Спартак» плохо готов к сезону физически»

13 марта 2016, 07:06
3

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал победу красно-белых в матче 20-го тура РФПЛ над «Амкаром» (2:1). Специалист считает, что подопечные Дмитрия Аленичева не готовы к сезону физически, а болельщики по делу освистывали команду.

«Это матч из серии «от свиста до восторга». Большую часть матча игроков «Спартака» болельщики освистывали – и за дело. А в конце публика уже благодарила, потому что когда нет игры, когда соперник выстроил свой рисунок четче, но ты вырываешь на жилах – это очень ценно.

На мой взгляд, «Спартак» плохо готов к сезону физически. Говорят, что работало два тренера по физподготовке, но картины это не улучшило. Конечно, можно говорить, что, мол, как же плохо готовы, если оба гола забили во втором тайме? Но посмотрите на цифры – игроки «Амкара» пробежали больше, «Амкар» лучше двигался.

Но самый главный показатель этой плохой готовности – это обилие брака в передачах. Это просто ужас! Ноги не готовы, ошибки в простейших ситуациях, когда пас вообще-то выполняется на автомате. И еще момент во втором тайме: Зе Луиш, который дистанционно очень хорошо бежит, на протыке отбирает мяч у Белорукова, убегает, но защитник пермяков, который никогда скоростью не отличался, почти догнал форварда.

Большое несчастье «Амкара» в том, что команда будто сама не верила, что может увезти три очка. Про такие матчи говорят – рано забили. Вот и Пермь, забив рано, потом спокойно могла играть на контратаках более агрессивно», - сказал Ловчев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Амкар-Пермь Аленичев Дмитрий Ловчев Евгений
Комментарии (3)
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50 лет со Спартаком
1457847379
Согласен с Евгением. Смотрится плохо. За два месяца можно наиграть любой состав. Если конечно ты знаешь как это сделать.Ещё если есть совесть и желание себя показать кого ты отобрал в команду.То есть, если есть тям то будет результат. Ещё раз убедился, что надо было брать в структуру Бердяева ! Пацаны не тянут.
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50 лет со Спартаком
1457849134
Согласен с Евгением. Готовы плохо. За два месяца физику и сыгранность можно было подтянуть значительно, и в составе команды и индивидуально. Но ! Лень и большие зарплаты помеха.Что в тренерском корпусе нет мужиков разобраться с каждым в отдельности и с коллективом.Из суровой молодости - комбат танкового батальона говорит ком.взвода- почему бардак, тот молчит, комбат даёт денег и говорит, купи платочков носовых и что бы все выходили из нотной канцелярии с плпточками у рта. Тогда будет порядок. Может и сдесь также. Каждому в харю дать ? Хорошо что ещё от Широкова избавились. Сейчас "кони" с ним мучаются, не знают куда и с кем его заиграть. Мудило, пусть вешает бутсы на гвоздь.
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