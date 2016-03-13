Ловчев: «Спартак» плохо готов к сезону физически»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал победу красно-белых в матче 20-го тура РФПЛ над «Амкаром» (2:1). Специалист считает, что подопечные Дмитрия Аленичева не готовы к сезону физически, а болельщики по делу освистывали команду.

«Это матч из серии «от свиста до восторга». Большую часть матча игроков «Спартака» болельщики освистывали – и за дело. А в конце публика уже благодарила, потому что когда нет игры, когда соперник выстроил свой рисунок четче, но ты вырываешь на жилах – это очень ценно.

На мой взгляд, «Спартак» плохо готов к сезону физически. Говорят, что работало два тренера по физподготовке, но картины это не улучшило. Конечно, можно говорить, что, мол, как же плохо готовы, если оба гола забили во втором тайме? Но посмотрите на цифры – игроки «Амкара» пробежали больше, «Амкар» лучше двигался.

Но самый главный показатель этой плохой готовности – это обилие брака в передачах. Это просто ужас! Ноги не готовы, ошибки в простейших ситуациях, когда пас вообще-то выполняется на автомате. И еще момент во втором тайме: Зе Луиш, который дистанционно очень хорошо бежит, на протыке отбирает мяч у Белорукова, убегает, но защитник пермяков, который никогда скоростью не отличался, почти догнал форварда.

Большое несчастье «Амкара» в том, что команда будто сама не верила, что может увезти три очка. Про такие матчи говорят – рано забили. Вот и Пермь, забив рано, потом спокойно могла играть на контратаках более агрессивно», - сказал Ловчев.