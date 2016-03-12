Бубнов: «Спартак» на своем поле обязан реабилитироваться»

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 20-го тура РФПЛ, в котором «Спартак» на своем поле примет «Амкар». По его мнению, москвичи одержат победу со счетом 2:1. Напомним, встреча пройдет сегодня в Москве и начнется в 17:00.

«Амкар» после возобновления сезона одержал две победы, подтвердив, что хорошо подготовился зимой. Однако встречу с «Анжи» пермяки провели не так убедительно, как с «Динамо». «Спартак» же после поражения в дерби обязан на своем поле реабилитироваться. В противном случае решить поставленные перед клубом задачи не удастся», – отметил Бубнов.