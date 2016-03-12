«Кубань» планирует продлить контракт с Бальде

Был Бальде, но почти весь вышел. Как играл и как сейчас.
«Кубань» намеревается продлить контракт с нападающим Ибрахимом Бальде. Об этом сообщил генеральный директор краснодарского клуба Валерий Стаценко.
«У клуба хорошие и добрые взаимоотношения с Бальде. Мы однозначно заинтересованы в том, чтобы сохранить его в команде. В данный момент ведем переговоры с футболистом о продлении контракта. Уверен, что найдем обоюдно правильное решение и для него, и для клуба», – сказал Стаценко.
Отметим, что контракт Бальде с «Кубанью» истекает в июне 2016 года.