Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Кубань» планирует продлить контракт с Бальде

    «Кубань» намеревается продлить контракт с нападающим Ибрахимом Бальде. Об этом сообщил генеральный директор краснодарского клуба Валерий Стаценко.

    «У клуба хорошие и добрые взаимоотношения с Бальде. Мы однозначно заинтересованы в том, чтобы сохранить его в команде. В данный момент ведем переговоры с футболистом о продлении контракта. Уверен, что найдем обоюдно правильное решение и для него, и для клуба», – сказал Стаценко.

    Отметим, что контракт Бальде с «Кубанью» истекает в июне 2016 года.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.03.2016 13:45
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 12 марта 2016, 14:42

      Был Бальде, но почти весь вышел. Как играл и как сейчас.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11