«Эвертон» – «Челси». Онлайн-трансляция

12 марта в рамках четвертьфинала Кубка Англии сыграют «Эвертон» и «Челси». Оба клуба рискуют остаться в этом сезоне без трофеев, а победа в Кубке - единственная возможность «ирисок» и синих завоевать титул.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Эвертон» – «Челси». Начало в 20:30. Не пропустите!