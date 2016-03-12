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    Саньоль получил дисквалификацию на три матча за шутку в адрес арбитра

    Наставник «Бордо» Вилли Саньоль получил дисквалификацию на три матча из-за неоднозначных высказываний в адрес арбитра, обслуживающего встречу его команды с «Нантом» (3:4).

    «Это была шутка, которую неправильно восприняли. Она была адресована арбитру, но не несла в себе никакой враждебности, гнева или агрессии. Это была всего лишь забавная история о вазелине.... Видите, вам смешно! На мой взгляд, в ней не было ничего обидного. Я дал пояснения на слушании дисциплинарного комитета, но те, кто рассматривал мое дело, оказались грустными и лишенными юмора людьми», - сказал журналистам француз.

    Источник: ESPN

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    12.03.2016 08:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 14 марта 2016, 14:25

      Одна история про вазелин,решил сцдье анекдот рассказать))

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