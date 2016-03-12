«Ростов» – ЦСКА. Онлайн-трансляция

В центральном матче 20-го тура чемпионата России сыграют«Ростов» и ЦСКА. У ростовчан есть отличная возможность догнать москвичей, которые идут на первом месте в турнирной таблице и имеют преимущество в три очка.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Ростов» – ЦСКА. Начало в 19:30. Не пропустите!