«Спартак» – «Амкар». Онлайн-трансляция

В рамках 20-го тура чемпионата России свой матч сыграют «Спартак» и «Амкар». В очном противостоянии сойдутся один из претендентов на медали и середняк российской Премьер-лиги.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Спартак» – «Амкар». Начало в 17:00. Не пропустите!