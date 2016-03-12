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    Селезнев: «Матчи ЦСКА судят не в пользу аутсайдеров»

    Нападающий «Кубани» Евгений Селезнев рассказал о том, чего он ждет от матча 21-го тура РФПЛ против ЦСКА.

    «Против ЦСКА играл только за «Днепр» и за «Шахтер». Мы их обыгрывали. Шансы есть, они небольшие.

    Мне сказали, да и я посмотрел матчи ЦСКА, там судят, к сожалению, не в пользу аутсайдеров. Но я не думаю, что так будет.

    Просто если не хватает мастерства играть против таких команд, то надо выигрывать за счет желания и самоотдачи», – сказал Селезнев.

    Источник: Sportbox.ru

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    12.03.2016 01:56
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +444

      gennadiy 12 марта 2016, 14:21

      Ладно языком то молоть,и Зенитовцы эту грязь подхватили.Вот тоже святоши нашлись.Подай бумагу в РФС-что языком то молоть,и на Земле сразу будет рай и полная идилия.Думай головой,а пом мели что угодно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 12 марта 2016, 11:49

      А мы давно это знаем.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 12 марта 2016, 09:37

      хохлы появились - сразу мутить начали

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 12 марта 2016, 08:13

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ПОЭТОМУ КОНИ БЕЗ КАРАСЕВА ОТОВСЮДУ ВЫЛЕТАЮТ))) АХА-ХА

      -5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 марта 2016, 06:45

      НАСЧЕТ СУДЕЙСТВА В ТОЧКУ ПРЯМ СКАЗАЛ.

      -2
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