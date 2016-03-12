Селезнев: «Матчи ЦСКА судят не в пользу аутсайдеров»

Ладно языком то молоть,и Зенитовцы эту грязь подхватили.Вот тоже святоши нашлись.Подай бумагу в РФС-что языком то молоть,и на Земле сразу будет рай и полная идилия.Думай головой,а пом мели что угодно...
Нападающий «Кубани» Евгений Селезнев рассказал о том, чего он ждет от матча 21-го тура РФПЛ против ЦСКА.
«Против ЦСКА играл только за «Днепр» и за «Шахтер». Мы их обыгрывали. Шансы есть, они небольшие.
Мне сказали, да и я посмотрел матчи ЦСКА, там судят, к сожалению, не в пользу аутсайдеров. Но я не думаю, что так будет.
Просто если не хватает мастерства играть против таких команд, то надо выигрывать за счет желания и самоотдачи», – сказал Селезнев.