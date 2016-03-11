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    Ткачук: «Поражение «Зенита» в ЛЧ – это плохо для футбольной России»

    Полузащитник «Рубина» Денис Ткачук заявил, что команда отправляется на выездную игру 20-го тура РФПЛ против «Зенита» в хорошем настроении.

    – Едем в Питер за очками. Надеемся дать бой «Зениту». Тем более они потерпели неудачу в матче с «Бенфикой».

    – Для тебя этот матч принципиален?

    – Главное взять очки. А сам лично готов к любому приему.

    – «Зенит» последний матч проиграл, а «Рубин» выиграл – это плюс?

    – Конечно! Ехать в Питер с положительными эмоциями сейчас то, что нужно. Все-таки «Зенит» надеялся на выход в четвертьфинал, но они проиграли. Это плохо для футбольной России, — сказал Ткачук.

    Матч «Зенит» – «Рубин» состоится в субботу, 12 марта. Начало – в 19:30 по московскому времени.

    Источник: «Советский спорт»

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    11.03.2016 23:48
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 12 марта 2016, 08:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ЭТО ПРАЗДНИК ДЛЯ РОССИИ!!!!

      -5
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