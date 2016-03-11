Митрофанов: «Зенит» рассматривается многими как абсолютный лидер российского футбола»

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов подвел итоги выступления клуба в Лиге чемпионов. Напомним, «Зенит» покинул этот турнир, проиграв оба матча 1/8 финала «Бенфике» (0:1;1:2).

«Мы не выполнили задачу, которую ставили перед собой. При этом нельзя не отметить, что команда показала блестящую игру на групповом этапе. Думаю, что сейчас нельзя обвинять игроков в отсутствии самоотдачи, особенно в домашнем матче с «Бенфикой». Также не могу не поблагодарить болельщиков за фантастическую поддержку, которую они оказывали на протяжении всего турнира и особенно последнего матча. Эта поддержка, несомненно, давала команде надежду и придавала сил. К сожалению, нам не хватило совсем немного. Наверное, в случившемся есть определенная доля невезения: мы пропустили очень обидные голы в концовке обеих игр. Как ни банально это прозвучит, но это футбол.

Если же говорить о позитивных моментах, то нынешний розыгрыш Лиги чемпионов принес нам рекордные цифры в части доходов от УЕФА – 25 миллионов евро. Это лучший показатель в истории среди российских клубов, участвующих в Лиге чемпионов. Но даже не это самое важное, а то, что мы все-таки получаем необходимый опыт и уверенность, которые в будущем помогут добиться желаемых результатов в Лиге чемпионов.

Будет также не лишним вспомнить, что «Зенит» во многом благодаря этому розыгрышу Лиги чемпионов теперь занимает 12-е место в рейтинге УЕФА – в настоящий момент это лучший показатель среди российских клубов. Именно «Зенит» стабильно год от года приносит нашей стране наибольшее количество очков в рейтинг УЕФА. Мы понимаем, что «Зенит» рассматривается многими как абсолютный лидер российского футбола, и поэтому невыход в 1/4 финала Лиги чемпионов воспринимается столь болезненно», – сказал Митрофанов.