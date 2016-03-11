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  • Митрофанов: «Зенит» рассматривается многими как абсолютный лидер российского футбола»

Митрофанов: «Зенит» рассматривается многими как абсолютный лидер российского футбола»

11 марта 2016, 19:35
11

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов подвел итоги выступления клуба в Лиге чемпионов. Напомним, «Зенит» покинул этот турнир, проиграв оба матча 1/8 финала «Бенфике» (0:1;1:2).

«Мы не выполнили задачу, которую ставили перед собой. При этом нельзя не отметить, что команда показала блестящую игру на групповом этапе. Думаю, что сейчас нельзя обвинять игроков в отсутствии самоотдачи, особенно в домашнем матче с «Бенфикой». Также не могу не поблагодарить болельщиков за фантастическую поддержку, которую они оказывали на протяжении всего турнира и особенно последнего матча. Эта поддержка, несомненно, давала команде надежду и придавала сил. К сожалению, нам не хватило совсем немного. Наверное, в случившемся есть определенная доля невезения: мы пропустили очень обидные голы в концовке обеих игр. Как ни банально это прозвучит, но это футбол.

Если же говорить о позитивных моментах, то нынешний розыгрыш Лиги чемпионов принес нам рекордные цифры в части доходов от УЕФА – 25 миллионов евро. Это лучший показатель в истории среди российских клубов, участвующих в Лиге чемпионов. Но даже не это самое важное, а то, что мы все-таки получаем необходимый опыт и уверенность, которые в будущем помогут добиться желаемых результатов в Лиге чемпионов.

Будет также не лишним вспомнить, что «Зенит» во многом благодаря этому розыгрышу Лиги чемпионов теперь занимает 12-е место в рейтинге УЕФА – в настоящий момент это лучший показатель среди российских клубов. Именно «Зенит» стабильно год от года приносит нашей стране наибольшее количество очков в рейтинг УЕФА. Мы понимаем, что «Зенит» рассматривается многими как абсолютный лидер российского футбола, и поэтому невыход в 1/4 финала Лиги чемпионов воспринимается столь болезненно», – сказал Митрофанов.

Источник: ТАСС
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит
Комментарии (11)
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ФК Зенит всея Руси
1457714350
Этого недостаточно.
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Майор Дзагоев
1457714586
Многие считают Зенит лучшим? Болельщики как минимум двух клубов - извечных противников и двух действительно лучших в истории России и СССР - с этим не согласны. Подтверждает это, правда, пока только один из них. К сожалению
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Вомбат
1457715376
Митрофанов рассматривается всеми адекватными болельщиками как абсолютный клоун российского футбола.
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REDWHITE_
1457715949
где эта митрофанка в 90-х была, когда один Спартак очки приносил в копилку??? у мамки сиську сосал)))
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Вомбат
1457716333
Митрофанушка такой же клоун как и Дюков. В 2012, когда состоящий на 90% из россиян, питерский Зенит впервые прошел в 1:8 финала ЛЧ, Миллер дал этим двоим 166 миллионов евро сверх основного бюджета Зенита (который составляет примерно 140 млн евро в год), чтобы усилить команду лучшими легионерами, и за 3-5 лет выиграть ЛЧ, или хотя бы пройти в полуфинал. Они купили семерых разрекламированных игроков (угадав только с двумя), а в качестве тренера наняли коллегу-клоуна, которого своему говорящему пуделю Геннадию велели называть топ-тренером. Результат всей этой клоунады был настолько предсказуем, что я каждый год предсказывал этап вылета из ЛЧ и еще ни раз не ошибся.
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gor77
1457718551
Зенит как бизнес-проект нормально работает. А вот с футболом... проблемы. А ведь очень интересная команда была... 5 лет назад(((
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Kollljan
1457719955
Получается, что Зенит своим хозяевам хорошую прибыль отбивает. Ну хоть с этим все хорошо. И ладно. А болельщикам как?
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Павелий
1457722600
Митрофанов! 2 миллиона человек из Питера и Ленобласти - это не многие. Хватит придумывать.
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Виталий1
1457778662
Если клуб, уверенно по игре занимающий всего лишь пятое место в чемпионате, считать лидером росийского футбола, то тогда уровень клубов, стоящих выше него, надо считать уж просто космическим!
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