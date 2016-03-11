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    Сафонов: «Кубань» показала неплохой футбол в первых весенних играх и «Крылья» обыгрывать должна»

    Известный агент, президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов считает, что в первом матче 20 тура российской Премьер-лиги «Кубань» на своем поле обыграет «Крылья Советов» со счетом (2:0).

    «Кубань» играет дома. Команда сейчас находится в не очень хорошей ситуации в турнирной таблице, надо выбираться. Краснодарцы показали неплохой футбол в первых весенних играх, поэтому жду от них результата. «Крылья»? Нет, в этом матче я в них не верю», - заявил Сафонов.

    Прогнозы на другие матчи 20 тура РФПЛ можно посмотреть в специальном материале «Бомбардира».

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.03.2016 17:51
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