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    Чугайнов: «Только Гилерме сможет стать равноценной заменой Акинфееву в сборной»

    Бывший защитник «Локомотива» и сборной России Игорь Чугайнов поделился своим мнением о вызове голкипера железнодорожников Гилерме в сборную России на товарищеские матчи против Литвы (26 марта, Москва) и Франции (29 марта, Париж).

    «Гильерме является опытным и надежным вратарем. Ну а кто еще сможет стать заменой Игорю Акинфееву в сборной России? Юрий Лодыгин в Лиге чемпионов сыграл не лучшим образом. А Артем Ребров еще сыроват. Только о Гильерме можно говорить как об устоявшемся голкипере, который сможет безболезненно встать в ворота сборной и стать равноценной заменой Акинфееву. В сборной России без проблем примут Гильерме. Там собираются игроки высокого уровня, которые профессионально подходят к делу. Это не детский сад, футболисты сборной нацелены на то, чтобы добиваться результатов», - заявил Чугайнов.

    Отметим, что Гилерме стал первым натурализованным футболистом в истории сборной России. Компанию ему в ближайшее время может составить Роман Нойштедтер, выступающий за «Шальке».

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.03.2016 16:44
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 11 марта 2016, 21:03

      если объективно смотреть ,то Крицюк реально выше классом всех остальных. Как он читает игру и видит поле ,на уровне АПЛ не меньше !

      0
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      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 11 марта 2016, 19:15

      я не считаю его лучше некоторых вратарей россиян, добротный вратарь как и лодыгин, как и городов и ещё парачка вратарей, чем ему давать гражданство лучше бы шали хорошего напа и ему дали бы гражданство, а то опять кержаковы будут на европе

      -2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 11 марта 2016, 19:09

      Всегда считал и говорил, что единственный лег достойный натурализации в интересах сборной России - это Гильерме, ага. Значит, правильно считал!

      1
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      Рейтинг: +19

      kozh 11 марта 2016, 18:59

      Задолбали с этим Гилерме! Вы, что на других вратарей не смотрите?

      -1
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      Рейтинг: +288

      Cнег 11 марта 2016, 18:17

      Такая же "дырка".

      -1
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 11 марта 2016, 17:29

      Главный тренер сборной разберётся.
      Пока что для Гилерме и Крицюка этот вызов -- большой аванс.

      1
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      Рейтинг: +31

      MaxOfMobbDeep 11 марта 2016, 17:09

      Акинфеев - антирекорд по "сухим" матчам в лч, гильерме 4 мяча в очко от спортинга в москве пропустил, между прочим на следующий день после выдачи российского паспорта, тоже, как и акинфеев, любитель ляпы совершить
      Лодыгина вообще Кержаков на воротах менял, того лихорадит иногда
      Ребров - он не играл на серьёзном уровне, Рыжиков уж больно стар, время молодым
      Вот из всех гк, вызванных в сборную, мне Крицюк нравится, уж больно уверенно в штрафной площади смотрится, не срётся как то же акинфеев, да и на линии ничего

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > MaxOfMobbDeep 11 марта 2016, 19:10

      Таки целых четыре мяча?

      2
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 11 марта 2016, 16:51

      нет там игроков высокого уровня

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