Билич: «Манчестер Юнайтед» - раненый зверь, и мы знаем чего ждать от него в воскресенье»

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич поделился своими ожиданиями от воскресного матча 1/4 финала Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед», на неделе проигравшего в первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Ливерпулю» (0:2).

«Мы ожидаем хорошей игры от «Манчестер Юнайтед», ждем, что при своих болельщиках они сыграют лучше, чем с «Ливерпулем». Это была не типичная игра для «МЮ». «Ливерпуль» сумел сыграть очень смело и запугать их с первых минут. Сейчас «Юнайтед» - раненый зверь, и мы знаем чего ждать от него в воскресенье.

У них все еще есть неплохие шансы в ответной игре с «Ливерпулем», они сыграют лучше. «МЮ» - огромный клуб, которым руководит один из самых сильных специалистов в футбольном деле», - сказал Билич.