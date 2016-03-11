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    ЦСКА отправился на матч с «Ростовом» без Цауни, Набабкина и Страндберга

    Стал известен состав, в котором московский ЦСКА отправился на игру 20 тура российской Премьер-лиги против «Ростова». Отметим, что в заявку армейцев на игру не попали защитник Кирилл Набабкин, хавбек Александр Цауня и нападающий Карлос Страндберг.

    Вратари: Игорь Акинфеев, Сергей Чепчугов.

    Защитники: Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Виктор Васин, Марио Фернандес, Василий Березуцкий, Георгий Щенников.

    Полузащитники: Алан Дзагоев, Зоран Тошич, Бибрас Натхо, Понтус Вернблум, Роман Еременко, Сергей Ткачев, Роман Широков, Александр Головин.

    Нападающие: Ахмед Муса, Кирилл Панченко, Аарон Оланаре.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    11.03.2016 14:24
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    Комментарии3
    ...
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 11 марта 2016, 19:16

      Вперед,за победой!!!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +135

      Дон-Батя 11 марта 2016, 17:53

      Ждём табун!))

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      LINED 11 марта 2016, 14:42

      Ну Страндберг понятно, он за молодёжку сыграл, а Цауня и Набабкин чё не так то?

      -1
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