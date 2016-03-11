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    Кержаков, Гилерме и Крицюк вызваны в сборную России на матчи с Литвой и Францией

    На официальном сайте РФС объявлен список игроков, которые будут вызваны в национальную сборную для подготовки к товарищеским матчам с Литвой (26 марта, Москва) и Францией (29 марта, Париж). Тренерский штаб национальной сборной России во главе с Леонидом Слуцким рассчитывает на 29 футболистов. Сообщается, что данная заявка еще может претерпеть изменения.

    Отметим, что впервые вызова в сборную удостоились Гилерме из столичного «Локомотива» и Станислав Крицюк, представляющий «Краснодар».

    Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Гилерме («Локомотив»), Станислав Крицюк («Краснодар»), Юрий Лодыгин («Зенит»).

    Защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич (все - ЦСКА), Юрий Жирков, Игорь Смольников (оба - «Зенит»), Дмитрий Комбаров («Спартак»), Олег Кузьмин («Рубин»), Дмитрий Торбинский («Краснодар»).

    Полузащитники: Денис Глушаков («Спартак»), Игорь Денисов, Алексей Ионов (оба - «Динамо»), Александр Головин, Алан Дзагоев, Роман Широков (все - ЦСКА), Олег Иванов («Терек»), Илья Максимов («Анжи»), Павел Мамаев («Краснодар»), Александр Самедов, Дмитрий Тарасов (оба - «Локомотив»), Олег Шатов, Артур Юсупов (оба - «Зенит»).

    Нападающие: Артем Дзюба, Александр Кокорин (оба - «Зенит»), Александр Кержаков («Цюрих»), Федор Смолов («Краснодар»).

    Источник: РФС

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    11.03.2016 13:09
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    Комментарии25
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    • ...
      Рейтинг: +281

      serhz 12 марта 2016, 19:29

      Да -Слуцкому видно рановато в сборную. Треть вызванных балласт полнейший. Не то что из группы- вничью хоть раз если повезёт.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +265

      Dos_Santos 11 марта 2016, 18:44

      Народ, а без нападающих разве можно нормально играть? Почему форвардов не позвали то?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 11 марта 2016, 18:15

      Лучшие из худших.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +11

      1825710 11 марта 2016, 16:09

      А черышев?

      0
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      ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn > 1825710 11 марта 2016, 16:20

      Черышев травмирован

      0
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      ...
      Рейтинг: +6878

      sochi-2013 > 1825710 11 марта 2016, 17:49

      травма

      0
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      Рейтинг: +161

      Pablo Aimar 11 марта 2016, 15:55

      когда Торбинский стал защитником?

      1
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      Рейтинг: +32

      bacardi023 > Pablo Aimar 14 марта 2016, 10:52

      весной

      0
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      Рейтинг: +19

      kozh 11 марта 2016, 15:48

      А Гилерме зачем? Может для того, чтобы в свои ворота забивал!?

      0
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      Рейтинг: +1927

      Romio-xxx 11 марта 2016, 15:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Представляю,как сейчас обидно Реброву,который потеет за Спартак,а вместо него вызывают легионера и продажного Крицюка,которому только бабло зарубежное нужно!!!Желаю Слуцкому обосраться после этого!!!!Я ЗА РУССКИХ!!!

      -9
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      Рейтинг: +32

      bacardi023 > Romio-xxx 14 марта 2016, 10:52

      не согласен, Крицюк очень хорош сейчас!

      0
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      Рейтинг: +238

      Громит 11 марта 2016, 14:13

      Ну хоть так. Лучше старый Керж в нападении, чем молодые буратинки Коко и Дзюбиньо.

      7
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 11 марта 2016, 14:12

      да, с нападающими беда просто... Вот объективно - все нападающие уровня игроков глубокого запаса для такой команды, которая планирует серьезно выступить на ЧМ-2018 (про чемпионство я не говорю, это смешно, речь хотя бы про 1/4 финала). Ни одного форварда высокого уровня нет в заявке...
      А если исключить трех защитников из ЦСКА - то и обороны как таковой у нас нет

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      Рейтинг: +624

      juvseriy 11 марта 2016, 14:08

      Торбинский? Его лучшая форма была в 2008!

      0
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      Рейтинг: +6878

      sochi-2013 > juvseriy 11 марта 2016, 17:51

      Ты футбол смотришь?

      0
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