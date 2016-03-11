Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Кубань» - «Крылья Советов». Онлайн-трансляция

    Сегодня в рамках 20-го тура РФПЛ «Кубань» примет «Крылья Советов».

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 19:00. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.03.2016 18:15
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12314

      Вомбат 11 марта 2016, 20:40

      Когда Кубань пригласила Ташуева и "эксперты" стали издеваться над этим выбором (совок, пережиток, придурок), я сразу написал на всех сайтах: Теперь Кубань не вылетит. Сейчас могу только повторить это.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +92

      rusti2006 11 марта 2016, 20:14

      Кубань 1-0

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11