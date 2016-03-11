«Кубань» - «Крылья Советов». Онлайн-трансляция

Когда Кубань пригласила Ташуева и "эксперты" стали издеваться над этим выбором (совок, пережиток, придурок), я сразу написал на всех сайтах: Теперь Кубань не вылетит. Сейчас могу только повторить это.
Сегодня в рамках 20-го тура РФПЛ «Кубань» примет «Крылья Советов».
У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.
Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 19:00. Не пропустите!