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    Заработал сайт нового стадиона ЦСКА

    В четверг был официально запущен сайт стадиона ПФК ЦСКА. В четырех открытых разделах уже доступна информация об истории стадиона и актуальных событиях, цифры и факты о самой арене, визуализация и опции для бронирования VIP-лож, а также информация коммерческого характера для возможной аренды или приобретения офисов на стадионе.

    Ближе к официальному открытию самого стадиона, которое ожидается во втором квартале 2016 года, посетителям сайта станут доступны опции покупки билетов и абонементов.

    «Мы хотим общаться с нашей аудиторией – будущими посетителями стадиона Профессионального футбольного клуба ЦСКА – уже сейчас, узнавать их лучше, понимать их, и одновременно с этим выводить на новый уровень саму арену – формировать представление о ней, отношение к ней. Люди тянутся туда, где всегда есть жизнь, поэтому мы решили сделать так, чтобы в социальных СМИ арены каждый смог найти что-то для себя. Сайт также поможет нашей аудитории контактировать со стадионом. Это крайне ответственный шаг, который мы доверили нашим хорошим знакомым и профессионалам своего дела – ЦСК «Апостол»», – объявил президент Профессионального футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер.

    Перед ЦСК «Апостол» была поставлена задача сделать сайт максимально информативным для болельщиков и полностью отразить концепцию стадиона, предусматривающую наличие делового центра, в котором кипит жизнь 24/7, совмещенного с современной, мультифункциональной и очень популярной спортивной площадкой.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.03.2016 17:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 марта 2016, 19:39

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Апостол? Не тот ли самый, оказавшийся предателем - Иуда Искариот? Для Гинера в самый раз, ага.

      -4
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 10 марта 2016, 17:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      НА КОНЦЛАГЕРЬ С ВЫШКОЙ ПОХОЖЕ)) АХА-ХА

      -6
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      ...
      Рейтинг: -22

      Cobold > REDWHITE_ 10 марта 2016, 18:53

      Ты видать недавно оттуда, раз такая херня мерещится.

      7
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      ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > Cobold 10 марта 2016, 18:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      малыш, я законопослушный)

      -7
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      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > REDWHITE_ 10 марта 2016, 19:41

      Многофункциональный торгово-развлекательный комплекс, он же - бизнес-центр.

      -1
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