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Бабаев прокомментировал решение мэрии назвать станцию метро в честь ЦСКА

10 марта 2016, 16:48
11

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев доволен тем, что мэрия Москвы назовет станцию метро в честь армейского клуба.

«Необходимо дождаться официальных документов, потому что в последнее время появилось много противоречивых новостей.

Если это действительно так, мы очень рады. Считаем, что это абсолютно справедливое решение и для футбольного клуба, и для всего общества ЦСКА. Решение имеет очень большое значение как дань памяти ветеранам, спортсменам, которые прославляли нашу страну на международной арене и во времена Советского Союза, и в российскую эпоху. Достаточно посмотреть, сколько представителей ЦСКА завоевали медали на Олимпийских играх в Сочи.

Поэтому, считаем, справедливость восторжествовала, очень рады. Тем более мы тоже имели к этому отношение и проделали большой объем работы. Но, прежде всего, это мнение общественности. Общественности, которая поддерживает спорт, которая понимает, какое значение имеет ЦСКА в спорте.

Конечно, армейское общество будет задействовано в разработке концепции дизайна станции. Необходимо раскрыть идею, связанную и с вкладом армейцев в борьбу с фашизмом, и те заслуги, которые мы уже упомянули. Все это хотелось бы отразить», – сказал Бабаев.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Бабаев Роман
Комментарии (11)
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Тяп-Ляп.
1457618868
Казлы,ещё вазьмут и назавут,позорище.
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REDWHITE_
1457619932
бабайка рада))) Красивей звучало бы - станция "И-ГО-ГО"
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Aztec58
1457627112
Центральный спортивный клуб Армии (ЦСКА) — спортивный клуб при Министерстве обороны СССР, позже Российской Федерации. В России имеет статус Федерального автономного учреждения. Полное официальное название российского клуба — «Федеральное автономное учреждение Министерства обороны Российской Федерации „Центральный спортивный клуб Армии“». В советское время ЦСКА включал в себя команды практически по всем видам спорта, в том числе игровым. В настоящее время ФАУ ЦСКА, как правило, НЕ ИМЕЕТ прямого отношения к профессиональным спортивным клубам под названием «ЦСКА» (с). Все эти многочисленные ПФК ЦСКА, ПБК ЦСКА и прочие - частные лавочки, принадлежащие зачастую криминальному капиталу, ага. Но своё горячее желание использовать метрополитен для рекламы своего личного гешефта эти частники бессовестно прикрывают звучным именем и славной историей некогда всемирно известного армейского клуба.
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