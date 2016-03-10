Бабаев прокомментировал решение мэрии назвать станцию метро в честь ЦСКА

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев доволен тем, что мэрия Москвы назовет станцию метро в честь армейского клуба.

«Необходимо дождаться официальных документов, потому что в последнее время появилось много противоречивых новостей.

Если это действительно так, мы очень рады. Считаем, что это абсолютно справедливое решение и для футбольного клуба, и для всего общества ЦСКА. Решение имеет очень большое значение как дань памяти ветеранам, спортсменам, которые прославляли нашу страну на международной арене и во времена Советского Союза, и в российскую эпоху. Достаточно посмотреть, сколько представителей ЦСКА завоевали медали на Олимпийских играх в Сочи.

Поэтому, считаем, справедливость восторжествовала, очень рады. Тем более мы тоже имели к этому отношение и проделали большой объем работы. Но, прежде всего, это мнение общественности. Общественности, которая поддерживает спорт, которая понимает, какое значение имеет ЦСКА в спорте.

Конечно, армейское общество будет задействовано в разработке концепции дизайна станции. Необходимо раскрыть идею, связанную и с вкладом армейцев в борьбу с фашизмом, и те заслуги, которые мы уже упомянули. Все это хотелось бы отразить», – сказал Бабаев.