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    Мэрия Москвы согласилась назвать станцию метро в честь ЦСКА

    Межведомственная комиссия Москвы удовлетворила просьбу болельщиков ЦСКА и приняла решение назвать строящуюся в районе Ходынского поля станцию метро в честь данного футбольного клуба. Ситуацию прокомментировал вице-мэр Москвы по социальным вопросам Леонид Печатников.

    «В нашу комиссию поступило предложение ряда сотрудников министерства обороны, а также болельщиков Центрального спортивного клуба армии с указанием, что в российской столице есть станция, названная в честь популярных спортклубов «Динамо» и «Спартак», - рассказал Печатников. По его словам, межведомственная комиссия согласилась с предложением после «продолжительной бурной дискуссии».

    Печатников отметил, что скоро это решение комиссии будет формализовано в виде постановления правительства Москвы.

    Источник: Интерфакс

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    10.03.2016 14:58
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 11 марта 2016, 04:50

      можно ещё станцию назвать "рекордсменово"))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      LINED 10 марта 2016, 21:24

      Да че у всех так бомбит то? Станция "Динамо" есть, станция "Спартак" , а к "ЦСКА" какие претензии?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 марта 2016, 19:43

      Центральный спортивный клуб Армии (ЦСКА) — спортивный клуб при Министерстве обороны СССР, позже Российской Федерации. В России имеет статус Федерального автономного учреждения. Полное официальное название российского клуба — «Федеральное автономное учреждение Министерства обороны Российской Федерации „Центральный спортивный клуб Армии“». В советское время ЦСКА включал в себя команды практически по всем видам спорта, в том числе игровым. В настоящее время ФАУ ЦСКА, как правило, НЕ ИМЕЕТ прямого отношения к профессиональным спортивным клубам под названием «ЦСКА» (с). Все эти многочисленные ПФК ЦСКА, ПБК ЦСКА и прочие - частные лавочки, принадлежащие зачастую криминальному капиталу, ага. Но своё горячее желание использовать метрополитен для рекламы своего личного гешефта эти частники бессовестно прикрывают звучным именем и славной историей некогда всемирно известного армейского клуба.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +1481

      GM > Aztec58 10 марта 2016, 20:06

      У, копипейстом занялся. Как не стыдно :)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 > GM 11 марта 2016, 13:32

      кто бы говорил))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +238

      Громит 10 марта 2016, 18:57

      Норм.

      1
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 10 марта 2016, 18:57

      До чего же ветренная эта мэрия Москвы.
      Была бы она девушкой - ей бы очень шло.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 10 марта 2016, 18:40

      как станцию то назовут? "конный лыжник"? или "карасёво")))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1481

      GM > Каратель 10 марта 2016, 20:07

      Сначала одну станцию метро в "Свинокомплекс" переименуют, а потом уже будут об армейской думать.

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 10 марта 2016, 18:17

      По фигу

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6302

      Добрый Бобер 10 марта 2016, 16:26

      Не долго музыка играла. В мэрии девочки какие-то сидят - дня не прошло, решение поменяли.

      -3
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      Рейтинг: +78

      msbleff 10 марта 2016, 16:22

      кто кричит,что это не правильно, посмотрите сначала сколько объектов ЦСКА находится на ходынке. 11 штук! Ходынское поле всегда был армейским районом. Верное решение.

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > msbleff 10 марта 2016, 19:45

      Кому принадлежат эти объекты? Минобороны или частным лицам?

      -1
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      Рейтинг: +1481

      GM > Aztec58 10 марта 2016, 20:08

      Погугли. Или гугл поросят банит?

      1
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      Рейтинг: +78

      msbleff > Aztec58 10 марта 2016, 20:21

      как связан тво

      0
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      Рейтинг: +78

      msbleff > GM 10 марта 2016, 20:23

      как связан твой вопрос? мин.обороне принадлежит 60% и что? ситуацию с районом никак не изменяет.

      1
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      Рейтинг: +14

      19Beast86 10 марта 2016, 16:16

      Такой бред!

      0
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