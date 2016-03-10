Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мельгарехо: «Процесс адаптации идет быстро»

    Хавбек «Спартака» Лоренсо Мельгарехо оценил свои действия в матче 19-го тура РФПЛ с ЦСКА (0:1).

    «Сложная игра была. Все мы осознавали, что это дерби. ЦСКА – очень сильный соперник. Начали неплохо, но потеряли концентрацию. Сделали все возможное. Но результат был не в нашу пользу. Против ЦСКА я играл слева. В «Кубани» я больше играл под нападающими. Эти две позиции мне знакомы. Под нападающим, опорником или слева. Как скажет тренер, так и буду играть.

    Да, я очень мало времени в команде. Процесс адаптации идет быстро. В команде больше общаюсь с теми, кто говорит на испанском или португальском языке. Хорошо общаюсь с Поповым, с Квинси Промесом.

    Еще много игр до конца чемпионата, в каждой игре нужно выкладываться», — сказал парагваец.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.03.2016 13:39
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +432

      --Сергей-- 11 марта 2016, 09:53

      А кстати, да! Я воспринимал Лоренцо как крайнего нападающего, а Ивелина - под нападающими. А можно поменять их местами и пускай Ивелин по бровке бегает.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11