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    Верхейен: «Слуцкому следует отказаться либо от клуба, либо от сборной»

    Бывший тренер сборной России по физподготовке Раймонд Верхейен считает, что наставнику ЦСКА и национальной команды Леониду Слуцкому не следует совмещать две работы.

    «Просто не могу себе представить, как можно занимать два поста на протяжении длительного периода. По-хорошему, Слуцкому стоило бы определиться с командой уже сейчас. Сделать выбор в пользу клуба или сборной и сосредоточиться на чем-то одном. Вероятно, он не готов покинуть ЦСКА посреди сезона. Но после Евро с совмещением совершенно точно пора заканчивать.

    В конце концов, работа тренером сборной – это серьезно. Нельзя относиться к ней как работе на полставки. Ты должен отслеживать всех кандидатов и посещать все игры. Тебе необходимо беседовать с каждым отдельным кандидатом», - сказал Верхейен.

    Источник: «Советский спорт»

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    09.03.2016 10:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +483

      headdevil 9 марта 2016, 12:29

      С нашим чемпионатом в 30 игр и 2-3 в кубке можно спокойно совмещать

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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 9 марта 2016, 11:20

      если у Лёни получается, то пусть тренирует и там и там. остальные пусть не завидуют. Дик и Фабио не совмещали, и что, где успехи сборной??

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