Вацке: «У клубов АПЛ много денег – но на Обамеянга не хватит»

Дортмундская «Боруссия» не будет продавать нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга этим летом, заявил исполнительный директор Ханс Йоахим Вацке.

«Наша позиция ясна. Ауба выступает за «Боруссию» сейчас и будет выступать в дальнейшие годы. В этом вопросов нет. Никакой суммы отступных нет. Деньги многое решают, но уход Обамеянга попросту нереалистичен.

У клубов АПЛ много денег, но на Обамеянга может не хватить. У нас нет шейхов или Абрамовича, но деньги есть, и мы ни в чем не нуждаемся», - сказал Вацке.

В этом сезоне за 24 игры габонец отметился 22 голами.