«Халл» – «Арсенал». Смотреть онлайн

Сегодня пройдет повторный матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором сойдутся «Халл» и «Арсенал». В первой встрече представители Чемпионшипа и АПЛ не смогли выявить сильнейшего, сыграв вничью – 0:0. На этот раз в случае ничейного исхода команд ждет дополнительное время и пенальти.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.