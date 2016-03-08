Спаллетти: «В матче с «Реалом» прошу свою команду совершить невозможное»

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» поделился ожиданиями от данного противостояния. Напомним, встреча пройдет сегодня в Мадриде и начнется в 22:45. В первой игре «Реал» победил со счетом 2:0.

«Прошу свою команду совершить невозможное. Вижу, как она тренируется, потому и могу говорить об этом. Нам нужен быстрый гол, а дальше посмотрим, что произойдет. Может измениться баланс в противостоянии, особенно в психологическом плане. Нам нельзя давать слабину и играть на поражение. Даже думать об этом нельзя.

Мы должны правильно выбирать, когда атаковать, а когда сдерживать соперника. Мы должны действовать уверенно в те моменты, когда берем инициативу на себя. Результат первого матча не отражает качества нашей игры. Тогда нам не повезло. Мы прибавляем от матча к матчу. У этой команды огромный потенциал», – рассказал Спаллетти.