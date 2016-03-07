«Анжи» – «Амкар». Онлайн-трансляция

В рамках 19-го тура чемпионата России свой матч сыграют «Анжи» и «Амкар». Махачкалинцы продолжают вести борьбу за выживание в элите российского футбола и сегодня им предстоит непростой матч.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Анжи» – «Амкар». Начало в 17:00. Не пропустите!