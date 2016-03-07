Мини-футбол. «Кайрат» - двукратный обладатель Кубка Еременко!

Казахстанский клуб из Алматы, «Кайрат», стал победителем международного евразийского турнира Кубок Еременко. В финале 2016 года подопечные бразильского специалиста Какау были сильнее российской «Тюмени» - 4:1. В матче за третье место уральская «Синара» со счетом 10:3 обыграла карагандинский «Астана-Тулпар». Дебютант розыгрыша, «Норильский никель», уступил латвийскому «Никарсу» и стал последним.

Итоговое положение команд:

1 место - АФК "Кайрат" (Казахстан)

2 место - МФК "Тюмень" (Россия)

3 место - МФК "Синара" (Россия)

4 место - МФК "Астана-Тулпар" (Казахстан)

5 место - ФК "Никарс" (Латвия)

6 место - МФК "Норильский никель" (Россия)

Это был третий в истории розыгрыш Кубка Еременко, турнира, организуемого Ассоциацией мини-футбола России. Ранее его победителями становились «Кайрат» и «Синара» (Россия):

2014 год: 1 место - "Кайрат" (Казахстан); 2 место - "Синара" (Россия); 3 место - "Газпром-Югра" (Россия)

2015 год: 1 место - "Синара" (Россия); 2 место - "Тюмень" (Россия); 3 место - "Кайрат" (Казахстан)

2016 год: 1 место - "Кайрат" (Казахстан); 2 место - "Тюмень" (Россия); 3 место - "Синара" (Россия);

Лучшими игроками третьего розыгрыша были признаны:

Лучший бомбардир - Игор ("Кайрат", Казахстан) - 9 голов

Лучший вратарь - Сергей Викулов ("Синара", Россия)

Лучший защитник - Витор Уго ("Астана-Тулпар", Казахстан)

Лучший нападающий - Артем Антошкин ("Тюмень", Россия)

Лучший игрок - Игита ("Кайрат", Казахстан);