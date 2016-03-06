Бабаев: «Ростов» – это российский «Лестер»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал результат поединка 19-го тура РФПЛ против «Спартака» (1:0), а также высказал мнение о второй команде чемпионата «Ростове», с которым армейцам предстоит встретиться в ближайшем матче.

«Сыграли очень хорошо, держали темп и во всем превзошли соперника. Счет минимальный, несмотря на обилие голевых моментов. Были опасные стандарты в исполнении «Спартака». Так что не стоит переоценивать эту победу.

Тяжелый, конечно, газон. Сыграли роль погодные условия – обильный снегопад и дождь. Бывало и лучше. Будем надеется, что в ближайшее время ситуация изменится к лучшему.

«Ростов» приятно удивляет. Это как российский вариант «Лестера». Будет сложный матч. Ростовчане практически не проигрывают дома. Так сложилось, что сыграют два лидера. Думаю, будет интересная игра», – сказал Бабаев.