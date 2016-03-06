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Бабаев: «Ростов» – это российский «Лестер»

6 марта 2016, 23:38
13

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал результат поединка 19-го тура РФПЛ против «Спартака» (1:0), а также высказал мнение о второй команде чемпионата «Ростове», с которым армейцам предстоит встретиться в ближайшем матче.

«Сыграли очень хорошо, держали темп и во всем превзошли соперника. Счет минимальный, несмотря на обилие голевых моментов. Были опасные стандарты в исполнении «Спартака». Так что не стоит переоценивать эту победу.

Тяжелый, конечно, газон. Сыграли роль погодные условия – обильный снегопад и дождь. Бывало и лучше. Будем надеется, что в ближайшее время ситуация изменится к лучшему.

«Ростов» приятно удивляет. Это как российский вариант «Лестера». Будет сложный матч. Ростовчане практически не проигрывают дома. Так сложилось, что сыграют два лидера. Думаю, будет интересная игра», – сказал Бабаев.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Ростов Бабаев Роман
Комментарии (13)
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Zeff
1457299929
Ростов это росснйское недоразумение.
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sour12
1457311649
в первом пасе на мусу пассивный у тошича...далее уже когда были сделаны (пасы-удары) игроки группы атаки находились ближе к воротам спартака чем игроки обороны спартака к своим воротам.
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Громит
1457313674
Все таки молодец Бердыев, умный дядька.
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ANZHI FC
1457323844
Все на дисциплине у него. Так было и в Рубине. Помните ЧЕ-2004? Сборная Греции с их тренером -вот на кого похож сейчас Ростов и их тренером.
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kotmyshka
1457338722
Раньери - это итальянский Бердыев. Респект обоим.
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андрей андреев
1457340318
Зенит жаба душит,с такими деньжищами и в попе
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Djoni666
1457353199
Бердыеву респект сначала Рубин теперь Ростов там и там нет таких больших денег и звёзд а они играют один матч на камп ноу чего только стоит обыграть звездную барсу у них дома! И у нас есть отличные тренера которые могут потягаться на европейском уровне уважение им и успехов!
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