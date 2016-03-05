Хиддинк стал обладателем тренерского рекорда АПЛ

В матче 29-го тура АПЛ «Челси» сыграл вничью со «Стоком» (1:1).

Эта игра стала для главного тренера лондонцев Гуса Хиддинка 12-й подряд, в которой его подопечные не проиграли. Это лучший результат в истории АПЛ для тренеров, работающих с новой командой.

Хиддинк возглавил «Челси» в декабре прошлого года, и под его руководством команда еще не проигрывала, одержав пять побед и семь раз сыграв вничью.

Предыдущим обладателем рекорда беспроигрышной серии с новым клубом был наставник «Ноттингем Форест» Фрэнк Клар, установивший свое достижение в сезоне-1993/94.