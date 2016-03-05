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Зидан: «Работа в «Реале» немного старит»

5 марта 2016, 08:45
1

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился первыми впечатлениями от работы в команде.

«Конечно, эта работа немного старит, но я очень доволен тем, что делаю. Стресс не такой большой. Когда предоставляют такую возможность, знаешь, что тебя ожидает. Главное — быть уверенным в себе. А если немного подвергаюсь стрессу, то отдыхаю в кругу семьи и на следующий день возвращаюсь заряженным энергией. Мы хотим, чтобы болельщики поддерживали нас, нам нужна их любовь», — заключил Зидан.

Источник: Чемпионат.ком
Испания. Примера Испания Реал Зидан Зинедин
Комментарии (1)
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hodyrev
1457168009
Все равно уволят,пригласят Почеттино=)
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