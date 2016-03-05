Зидан: «Работа в «Реале» немного старит»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился первыми впечатлениями от работы в команде.

«Конечно, эта работа немного старит, но я очень доволен тем, что делаю. Стресс не такой большой. Когда предоставляют такую возможность, знаешь, что тебя ожидает. Главное — быть уверенным в себе. А если немного подвергаюсь стрессу, то отдыхаю в кругу семьи и на следующий день возвращаюсь заряженным энергией. Мы хотим, чтобы болельщики поддерживали нас, нам нужна их любовь», — заключил Зидан.