Мостовой: «Попадая в «Спартак», многие деградируют»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал переход Лоренцо Мельгарехо в стан красно-белых в межсезонье.

«Мельгарехо? Футболист-то хороший. Сравним его и Ткачева, например. У Мельгарехо покруче статистика — и забил больше, и отдал. Правда, попадая в «Спартак», многие закисают, деградируют. Мне нравились и Мовсисян, и Озбилис. Не прижились. Могу назвать еще десяток фамилий. Положительных примеров, к сожалению, меньше», — пояснил Мостовой.