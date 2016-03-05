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    Мостовой: «Попадая в «Спартак», многие деградируют»

    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал переход Лоренцо Мельгарехо в стан красно-белых в межсезонье.

    «Мельгарехо? Футболист-то хороший. Сравним его и Ткачева, например. У Мельгарехо покруче статистика — и забил больше, и отдал. Правда, попадая в «Спартак», многие закисают, деградируют. Мне нравились и Мовсисян, и Озбилис. Не прижились. Могу назвать еще десяток фамилий. Положительных примеров, к сожалению, меньше», — пояснил Мостовой.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.03.2016 08:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 5 марта 2016, 15:22

      Практически все до единого.
      А сильные игроки, вроде Алекса и Бранислава Ивановича, срочно убегают.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      Apocalypse 5 марта 2016, 12:05

      Очень полезная информация. писать уже не о чем?

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1810

      gor77 5 марта 2016, 11:14

      А вот и правда. Забавно!))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 5 марта 2016, 08:52

      пороть нещадно!

      -3
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