Смородская: «Продали игрока, которого не хотели продавать»

Президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала о том, что клуб не хотел расставаться с Умаром Ниассом. Напомним, зимой Ниасс перешел в «Эвертон».

«Продали игрока, которого не хотели продавать. Это Ниасс. У нас было желание, чтобы он играл, забивал, и мы достигали спортивных целей. В рамках контракта игроку можно запретить уйти, даже если у человека возникает шанс играть в АПЛ. Но это совсем не гарантия, что он затем будет выкладываться на поле.

Гинер – чемпион по установлению отношений с игроками. У него получается. Мы пока что растем», – сказал Смородская.