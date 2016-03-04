Тухель: «Гвардиола, возможно, лучший тренер, но мы способны победить»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель перед матчем 25-го тура Бундеслиги против «Баварии» выразил уверенность в том, что его подопечным по силам одержать победу.

«Мы достаточно уверены для того, чтобы сказать, что мы можем победить. Для этого нужно будет сыграть на высшем уровне. Если мы выиграем, ситуация в таблице изменится.

Я уже много раз говорил о Пепе, он установил в футболе новые границы. Он знает, что я ценю его работу. Возможно, он лучший тренер в мире.

Мы хотим обыграть «Баварию», но нам будет тяжело. Однако если мы будем достаточно смелы для того, чтобы сыграть на пределе наших возможностей, то трудности будут и у «Баварии», – сказал Тухель.