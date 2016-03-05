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    РФПЛ. Ткачук принес «Рубину» победу над «Кубанью»

    В матче 19-го тура РФПЛ «Рубин» на своем поле одержал минимальную победу над «Кубанью» 1:0. Победу казанцам принес точный удар новичка Дениса Ткачука во втором тайме.

    Чемпионат России. РФПЛ. 19-й тур

    Рубин (Казань) – Кубань (Краснодар) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Ткачук, 62.

    Рубин: Рыжиков, Камболов, Кверквелия, Кузьмин, Пилявский, Ткачук (Карадениз, 89), Оздоев, Цакташ, Бергстрем, Портнягин (Дядюн, 90), Канунников.

    Кубань: Беленов, Зотов (Бальде, 74), Шандао, Сантана, Хубулов, Аподи, Рабиу (Якуба, 70), Каретник (Майрович, 87), Концедалов, Селезнев, Букур.

    Предупреждения: Кузьмин, 47 – Рабиу, 9; Шандао, 43.

    Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород).

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.03.2016 18:52
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 5 марта 2016, 19:00

      Чалый очень впечатляюще работает!
      А Кубань жалко. И Зениту в Кубке один гол проиграли, и здесь очков взять не сумели, в результате зона вылета. Держитесь.

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 5 марта 2016, 18:56

      Молоток! А в Питере сидел и сидел бы

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 5 марта 2016, 18:55

      Эх, блин, Кубани было по силам удержать нули на табло, но рок влечёт...

      0
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата > Aztec58 5 марта 2016, 19:24

      Было бы по силам, удержали бы. Рубин был сильнее.

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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 5 марта 2016, 18:53

      Рубиновые, так держать!

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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 5 марта 2016, 18:53

      Ура!!!

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