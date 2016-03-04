«Ливерпуль» включился в борьбу за Фегули

«Ливерпуль» заинтересовался возможностью приобретения полузащитника «Валенсии» Софиана Фегули. Контракт алжирца с «летучими мышами» заканчивается летом 2016 года, а подписывать новое соглашение с клубом 26-летний вингер отказался. По этой причине, вероятнее всего, в ближайшее летнее трансферное окно хавбек покинет стан валенсийцев на правах свободного агента.

Как сообщает источник, помимо «Ливерпуля» в подписании Фегули заинтересованы «Ювентус», «Интер», «Рома» и «Милан». В текущем сезоне в 26 матчах за «Валенсию» алжирский полузащитник забил пять мячей и отметился четырьмя голевыми передачами. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 18 миллионов евро.