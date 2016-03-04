Гаджиев перед игрой с «Анжи»: «Важно настраивать себя на победу в каждой игре»

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев рассказал о том, как его команда готовится к предстоящему выездному матчу 19-го тура РФПЛ с "Анжи". Напомним, что встреча состоится 7 марта в Махачкале.

"Важно настраивать себя на победу в каждой игре, в том числе в ближайшем матче с "Анжи". Да, это родной город, где я провел много лет, и команда, с которой у меня были и хорошие и неудачные результаты. Но все это часть работы тренера. И сейчас я как тренер команды "Амкар" должен ее готовить, и мы должны сыграть на 100 процентов своих возможностей.

Что касается вероятного состава на матч, то, как правило, победный состав не меняют, но бывают различные обстоятельства, которые не позволяют выпускать абсолютно всех тех, кто выиграл прошлую игру, поэтому думаю, процентов на 80 будут играть те, кто принимал участие в кубковом матче с "Динамо", — сказал он.