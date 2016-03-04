Исполком РФС сократят до 23 членов

Президент РФС Виталий Мутко, заявил о сокращении исполкома союза с 33 до 23 членов. При этом, отметил руководитель организации, клубы получат в исполкоме достаточное представительство.

"Вчера я встречался с президентами клубов РФПЛ и президентом Сергеем Прядкиным. Богатые клубы считают себя локомотивом российского футбола. Это действительно лицо нашего футбола, но и у клубов интересы различаются. В итоге был найден компромисс: клубы получат в исполкоме достаточное представительство и будут в нем иметь свое слово. Получит свое место женский футбол. Но нам не нужно людей, которые будут приходить и просто рассказывать, как надо управлять", — заявил Мутко.