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    Шмидт: «Я все время говорил о победе и внушал игрокам, что они должны верить в успех»

    Главный тренер "Майнца" Мартин Шмидт прокомментировал победу своей команды над "Баварией" (2:1) в гостевом матче 24-го тура чемпионата Германии. По словам специалиста, его команде удалось вернуть интригу в чемпионскую гонку.

    "Мы очень много говорили об этой игре. После победы над "Байером" была небольшая эйфория. Я сказал ребятам, что пришло время сделать следующий шаг и доставить неприятностей "Баварии". Я все время говорил о победе и внушал игрокам, что они должны верить в успех. Также мы знали, что нам придется обороняться всеми возможными силами. У нас был план, мы знали, что он сработает только в том случае, если выложимся по полной программе. Знаю, вы этого не хотите слышать, но "Майнц" сделал чемпионат Германии чуть интереснее", - сказал он.

    Источник: Бундеслига

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    03.03.2016 12:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +22

      Igreks 3 марта 2016, 13:09

      Давай Бавария, хоть какую интригу сделай в конце чемпионата!!))

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