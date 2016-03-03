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    АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» одолел «Уотфорд»

    В матче 28-го тура АПЛ "Арсенал" на своем поле проиграл "Суонси" 1:2.

    В других встречах "Вест Хэм" с минимальным счетом одолел "Тоттенхэм", "Сток Сити" был сильнее "Ньюкасла", "Ливерпуль" разгромил "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" обыграл "Уотфорд".

    Чемпионат Англии. АПЛ. 28-й тур

    Арсенал – Суонси – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Кэмпбелл, 15; 1:1 – Раутледж, 33; 1:2 – Уиллиамс, 75.

    Вест Хэм – Тоттенхэм – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Антонио, 7.

    Сток Сити – Ньюкасл – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Шакири, 80.

    Ливерпуль – Манчестер Сити – 3:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Лаллана, 34; 2:0 – Милнер, 41; 3:0 – Фирмино, 57.

    Манчестер Юнайтед – Уотфорд – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Мата, 83.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.03.2016 00:52
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +69

      Liverpool-The-Best 3 марта 2016, 10:12

      Блин, Пушкари опять за свое!))) Когда надо выигрывать АПЛ и есть все необходимое, они сливают матчи! Может Арсену нравится цифра 4 а не 1....

      1
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      Рейтинг: +367

      gigs84 > Liverpool-The-Best 3 марта 2016, 20:54

      Пусть этот сезон Лестер выиграет, они заслужили.

      0
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      Рейтинг: +161

      ARMEN13 3 марта 2016, 09:46

      Красавчики, ждем от клопа в следующем сезоне прорыва в АПЛ

      0
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      Рейтинг: +238

      Громит 3 марта 2016, 06:10

      Клопп, верим))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +133

      Freddi555 3 марта 2016, 01:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Красавцы Мю! Хотя матч не видел, но я думаю надо дать Ван Галю поработать, так же как Аленичеву в Спартаке, с таким то составом!

      -4
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 3 марта 2016, 01:03

      Мата лучший!!!

      2
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      Рейтинг: +367

      gigs84 > MU-fanatic 3 марта 2016, 20:55

      Один из лучших.

      0
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