«Интер» может уволить Манчини

Миланский "Интер" может расстаться с главным тренером Роберто Манчини.

Руководство клуба недовольно работой наставника и потребовало от него добиться четырех побед в ближайших пяти матчах. Впрочем, и этого может оказаться недостаточно, так как в случае непопадания "Интера" в Лигу чемпионов, Манчини будет уволен по окончании сезона.

Напомним, что после 27 туров "Интер" имеет в своем активе 48 очков и занимает пятое место в Серии А. От третьего места, которое дает возможность сыграть в Лиге чемпионов, команда отстает на 5 очков.