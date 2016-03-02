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«Интер» может уволить Манчини

2 марта 2016, 19:53

Миланский "Интер" может расстаться с главным тренером Роберто Манчини.

Руководство клуба недовольно работой наставника и потребовало от него добиться четырех побед в ближайших пяти матчах. Впрочем, и этого может оказаться недостаточно, так как в случае непопадания "Интера" в Лигу чемпионов, Манчини будет уволен по окончании сезона.

Напомним, что после 27 туров "Интер" имеет в своем активе 48 очков и занимает пятое место в Серии А. От третьего места, которое дает возможность сыграть в Лиге чемпионов, команда отстает на 5 очков.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Италия. Серия А Италия Интер Манчини Роберто
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