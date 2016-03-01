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    В случае террористической угрозы игры Евро могут пройти без зрителей

    Матчи чемпионата Европы 2016 года, который пройдет во Франции, могут быть проведены без зрителей в случае угрозы со стороны террористов. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник в УЕФА.

    По информации источника, могут быть изменены места и время проведения некоторых матчей. План по переносу игр был разработан после парижских терактов 13 ноября.

    "О конкретных угрозах у нас информации нет, но мы хотим быть готовыми заранее", – приводит слова представителя УЕФА Associated Press.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.03.2016 21:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 1 марта 2016, 23:18

      Зачем тогда вообще проводить чемпионат Европы во Франции?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 1 марта 2016, 22:33

      Больше всех пострадает Сборная Франции...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      grihakr 1 марта 2016, 21:39

      а ещё и без футболистов,тренеров и всех кто связан с футболом

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +137

      serg30 1 марта 2016, 21:26

      А зачем он нужен без зрителей? Да и опасный это прецедент, по факту - террористическая угроза есть в любом закоулке земного шарика, включая Антарктику.

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