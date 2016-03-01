Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Галатасарай» уволил главного тренера

    "Галатасарай" отправил в отставку главного тренера команды Мустафу Денизли.

    До назначения нового наставника руководить командой будет тренер молодежного состава Орхан Атик.

    После 23 туров турецкой Суперлиги "Галатасарай" находится на пятой позиции. Кроме того, турецкий клуб на минувшей неделе выбыл из розыгрыша Лиги Европы, проиграв "Лацио" в ответной встрече со счетом 1:3.

    Денизли возглавлял "Галатасарай" с 2015 года. Это был третий приход наставника на этот пост: ранее он был главным тренером стамбульцев в 1987-1989 и в 1990-1992 годах.

    Источник: ФК «Галатасарай»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.03.2016 20:01
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11