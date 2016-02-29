Зуев: «В «Анжи» дагестанцы щемили грузин»

Бывший полузащитник "Анжи" Константин Зуев рассказал о взаимоотношениях игроков махачкалинского клуба в 2009 году.

– В 2009 году вы вновь поехали в Махачкалу, но на этот раз не в "Динамо", а в "Анжи".

– Приехал туда, а там восемь грузинов в команде плюс тренер – Омари Тетрадзе. Дагестанцы грузин щемили, гоняли их по-страшному! Местным очень не нравилось, что грузины между собой на поле разговаривали по-грузински. И после тренировок и матчей начиналось: "Слышишь, еще раз будешь по-грузински говорить – я не знаю, что я тебе сделаю...".

Наш капитан Расим Тагирбеков кипел: "Я вам сказал: по-русски разговаривайте! У себя в Грузии будете на грузинском!". Но не подумайте чего, дагестанцы у нас в команде были адекватные ребята.

– В чем еще заключался колорит того "Анжи"?

– В команде играл сын президента команды – так он на тренировки приезжал на "Бентли", а за ним на "Мицубиси Паджеро" – личные телохранители. Представляете – тренировка, а по периметру поля стоят охранники с автоматами.

У них ведь там жестко – богатые кланы между собой не дружат. Вот он был из одного такого клана. А по уровню игры он основу не тянул, на замены выходил. Но когда мы получали право на пенальти – бил он, чтобы забивать, – сказал Зуев.