Пеллегрини: «Скорее соглашусь упустить трофей, чем не сдержать слово перед Кабальеро»

Главный тренер "Манчестер Сити" Мануэль Пеллегрини после победы в финале Кубка английской лиги над "Ливерпулем" (1:1; 3:1 по пенальти) заявил, что готов был отказаться от победы в турнире, если бы не сдержал слово перед голкипером Вилли Кабальеро и не выпустил его в основном составе.

"Я горжусь командой и скорее соглашусь упустить трофей, чем не сдержать свое слово и не позволить Кабальеро защищать ворота. Я также рад тому, что мы завоевали первый трофей в феврале. Будем продолжать борьбу за чемпионство в английской Премьер-лиге: предстоит бороться еще за 36 очков. Мы также сделали большой шаг вперед в Лиге чемпионов. Чтобы завоевать титул, необходимо верить в свои силы", – рассказал Пеллегрини.