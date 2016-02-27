Хитцфельд: «В «Ливерпуле» Клопп набирается опыта перед работой в «Баварии»

Бывший главный тренер "Боруссии" из Дортмунда Оттмар Хитцфельд уверен, что наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп в будущем возглавит "Баварию".

"Летом Клопп получит возможность потратить большие деньги и сформировать команду в соответствии со своими пожеланиями. Это сделает "Ливерпуль" претендентом на титул.

Я думал, что после "Боруссии" он предпочтет работать в "Баварии", но он выбрал другой путь: перед тем, как возглавить мюнхенцев, он хочет набраться опыта в других командах", – сказал Хитцфельд.