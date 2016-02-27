Пеллегрини: «Мой подход – всегда стремиться к победам»

Главный тренер "Манчестер Сити" Мануэль Пеллегрини в преддверии финала Кубка английской лиги против "Ливерпуля" рассказал, что значит данный турнир для его подопечных.

"Уэмбли" – одна из самых престижных футбольных арен для всех команд. Финальные поединки на этом стадионе всегда особенные. На таких матчах великолепная атмосфера, именно поэтому я отношусь к Кубку английской лиги с большим уважением.

Эта неделя очень важна: мы выиграли первый матч (1/8 финала Лиги чемпионов), но прошли только полпути, несмотря на хороший результат в гостях у "Динамо". Надеемся закрепить победу на "Этихаде". Финальный поединок Кубка лиги против "Ливерпуля" тоже много значит для нас. Мой подход – всегда стремиться к победам.

Первый трофей в конце февраля поможет нам успешно бороться в других соревнованиях. В Премьер-лиге мы на шесть очков отстаем от лидера турнирной таблицы, и победа в воскресенье будет мотивировать ребят в борьбе за чемпионство", – рассказал Пеллегрини.