Фернандо: «Манчестер Сити» едет в Лондон за трофеем»

Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандо накануне финала Кубка английской лиги против "Ливерпуля" заявил, что "горожане" намереваются завоевать данный трофей.

"У "Ливерпуля" крепкая команда с замечательными игроками. Юрген Клопп проделал большую работу и вывел "Ливерпуль" на новый уровень, но мы знаем, на что способна наша команда и намерены достичь своей цели. Да, мы встретимся с сильным соперником, но сделаем свое дело. Я знаю, что если мы сыграем хорошо, то победим.

Мы едем в Лондон за трофеем. Проигрыш никогда не устраивал нас, но, к сожалению, мы уступили победу "Ливерпулю" в первой встрече сезона, однако извлекли урок из этого поражения. В этот раз будем предельно собраны на своей задаче.

Матчи на стадионе "Уэмбли" не сравнить ни с чем – великолепный огромный стадион с замечательной атмосферой. Надеюсь, что мы вернемся в Манчестер с победой", – отметил Фернандо.