Чухрий: «Сборная России не имеет никакого веса в мировом футболе»

Бывший глава офиса ФИФА в Москве Валерий Чухрий поделился мнением, как скажется выбор на пост президента организации Джанни Инфантино для сборной России.

– Победу на выборах одержал Инфантино. Для России это хорошо или плохо?

– Я думаю, что ничего плохого не было бы при любом исходе голосования. Потому что у всех кандидатов были хорошие программы. Они говорили правильные слова и умные вещи. И пусть Мутко заранее заявил, что Россия будет поддерживать Инфантино, надо честно признать, что наша страна никакого веса в мировом футболе, к большому сожалению, не имеет. Так что это все слова Мутко, которые предназначены для нашей внутренней аудитории. Да и потом, у Мутко слова очень часто не совпадают с реальностью.

Он тут вообще сказал, что Инфантино 15 лет отработал генеральным секретарем УЕФА. Это же полный бред. Никаких там не 15 лет. Его пригласил на этот пост Мишель Платини, а он заступил на должность президента УЕФА только в 2007 году. Значит, Инфантино работал генеральным секретарeм где-то с 2008-2009 года. До него этот пост занимал Дэвид Тейлор. Вот такие у нас познания в футболе, если наш самый главный спортивный начальник в монологе, который несколько раз повторяли по телевидению, на голубом глазу уверяет, что Инфантино 15 лет работал генеральным секретарем. И такие ляпы у него происходят постоянно. Но в любом случае победа Инфантино – это в первую очередь общий голос Европы. Поскольку вся Европа голосовала за него.