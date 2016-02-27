Рэшфорд мог играть за «Манчестер Сити»

Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд мог стать игроком "Манчестер Сити", но "горожан" не устроили скромные габариты футболиста. Об этом сообщил секретарь клуба "Флетчер Мосс Рейнджерс" Рон Джеймисон. Напомним, что именно в этом клубе Рэшфорд начал свою карьеру.

"Он пришел к нам вместе со своим братом, тогда Маркус чуть было не попал в "Ман Сити", но там не стали предлагать ему контракт из-за скромных габаритов. Мы взяли его, он хорошо показал себя, привлек внимание скаутов и перешел в "МЮ", — сказал представитель клуба.